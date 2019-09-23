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Шанси високі: Газпром може
отримати дозвіл Данії на...

Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21

Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...

Пропонуємо до обговорення:
Необхідності обговорювати альтернативні маршрути трубопроводу немає.

Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
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Очередное провальное поражение нашей внешней политики...
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44

  simku01 написав:Очередное провальное поражение нашей внешней политики...

Весь процесс управления и государством классически олицетворяет басню Лебедь, рак и щука.
Black Jack - White Business
ruvex
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