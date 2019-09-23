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Шанси високі: Газпром може
отримати дозвіл Данії на...

Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21

Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...

Пропонуємо до обговорення:
Необхідності обговорювати альтернативні маршрути трубопроводу немає.

Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21

Очередное провальное поражение нашей внешней политики...
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44

  simku01 написав:Очередное провальное поражение нашей внешней политики...

Весь процесс управления и государством классически олицетворяет басню Лебедь, рак и щука.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:59

Re: Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...

Та до чого тут ми взагалі ... Данія щось у когось виторговує просто . Як варіанти - у РФ , у США , у європейців ... Всі можуть щось дати ... А ми ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:08

  Puente написав:Та до чого тут ми взагалі ... Данія щось у когось виторговує просто . Як варіанти - у РФ , у США , у європейців ... Всі можуть щось дати ... А ми ?

Во всех странах есть "интерес страны", у нас текущий интерес текущих представителей власти, но он не в интересах страны. Они абсолютно все временные, Деканоидзы, Гонтаревы, Яценюки... Это не граждане страны в аналогии подобных представителей в других странах, и не представители элиты страны заинтересованные в ее развитии - это паразиты. И они не ищут путей для развития гочсударства, потому нам нечем торговаться сейчас и этот процесс будет только усугубляться.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17

Re: Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...

  ruvex написав:Во всех странах есть "интерес страны", у нас текущий интерес текущих представителей власти, но он не в интересах страны. Они абсолютно все временные, Деканоидзы, Гонтаревы, Яценюки... Это не граждане страны в аналогии подобных представителей в других странах, и не представители элиты страны заинтересованные в ее развитии - это паразиты. И они не ищут путей для развития гочсударства, потому нам нечем торговаться сейчас и этот процесс будет только усугубляться

Ну шо тут скажеш - не спрацював києвський обком, не спрацював. Ну нічого, спрацює вашингтонський, на крайняк, московський. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:26

  lapay написав:
  ruvex написав:Во всех странах есть "интерес страны", у нас текущий интерес текущих представителей власти, но он не в интересах страны. Они абсолютно все временные, Деканоидзы, Гонтаревы, Яценюки... Это не граждане страны в аналогии подобных представителей в других странах, и не представители элиты страны заинтересованные в ее развитии - это паразиты. И они не ищут путей для развития гочсударства, потому нам нечем торговаться сейчас и этот процесс будет только усугубляться

Ну шо тут скажеш - не спрацював києвський обком, не спрацював. Ну нічого, спрацює вашингтонський, на крайняк, московський. :mrgreen:

Все они работали - на себя, все 28 лет. Поэтому прогресса - 0.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:26

Резко переобулись

То кудахтали, что никаких проблем нет и СП-2 достроят! запустят в 2019-м!

А тут оппа, "нет, ну шансы еще ееесть..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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