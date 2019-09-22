Необхідності обговорювати альтернативні маршрути трубопроводу немає.
Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:21
Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на будівництво «Північного потоку-2».
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:44
Весь процесс управления и государством классически олицетворяет басню Лебедь, рак и щука.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:59
Re: Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
Та до чого тут ми взагалі ... Данія щось у когось виторговує просто . Як варіанти - у РФ , у США , у європейців ... Всі можуть щось дати ... А ми ?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:08
Во всех странах есть "интерес страны", у нас текущий интерес текущих представителей власти, но он не в интересах страны. Они абсолютно все временные, Деканоидзы, Гонтаревы, Яценюки... Это не граждане страны в аналогии подобных представителей в других странах, и не представители элиты страны заинтересованные в ее развитии - это паразиты. И они не ищут путей для развития гочсударства, потому нам нечем торговаться сейчас и этот процесс будет только усугубляться.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:17
Re: Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
Ну шо тут скажеш - не спрацював києвський обком, не спрацював. Ну нічого, спрацює вашингтонський, на крайняк, московський.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:26
Все они работали - на себя, все 28 лет. Поэтому прогресса - 0.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:26
Резко переобулись
То кудахтали, что никаких проблем нет и СП-2 достроят! запустят в 2019-м!
А тут оппа, "нет, ну шансы еще ееесть..."
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:50
Re: Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...
А есть варианты - что недостроем останется? Дело ведь не в СП-2, как таковом! Газ из него в данный момент времени принимать некуда - только в атмосферу спускать. Там еще одна труба нужна: Eugal называется, и вот её то (немцы кстати) построить не успевают. Почитайте на досуге
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