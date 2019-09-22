Шанси високі: Газпром може отримати дозвіл Данії на...

Додано: П'ят 04 жов, 2019 17:26

То кудахтали, что никаких проблем нет и СП-2 достроят! запустят в 2019-м!



А тут оппа, "нет, ну шансы еще ееесть..."

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.