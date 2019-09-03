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Для малого й середнього бізнесу
запустять власний портал

Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:11

Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал

Пропонуємо до обговорення:
Офіс розвитку малого та середнього підприємництва планує запустити портал для малого й середнього бізнесу.

Дивися повний текст Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:11

..бесплатный совет-рекомендации: добавляйте туда сразу функционал продвижения товаров укр.происхождения на внешние рынки (документация, процессы сертификации, согласования с органами буржуйскими и т.п.) - и цены не будет этому порталу!..
maestro71
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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