Офіс розвитку малого та середнього підприємництва планує запустити портал для малого й середнього бізнесу.
Дивися повний текст Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:11
Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для малого й середнього бізнесу запустять власний портал.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:11
..бесплатный совет-рекомендации: добавляйте туда сразу функционал продвижения товаров укр.происхождения на внешние рынки (документация, процессы сертификации, согласования с органами буржуйскими и т.п.) - и цены не будет этому порталу!..
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