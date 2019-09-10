RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Apple відкриє фірмовий магазин
в одному з найбільш...

Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:44

Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple, як і багато інших, активно намагається нарощувати продажі в Індії.

Дивися повний текст Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш населених міст світу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91184
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:44

Apple выпускает яблоки или инновации ?)))
У них кроме раскрашивания логотипа идей нет.
А жаль, сам пользуюсь много лет айфонами
sony_tv_kh_spo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Honda готується випустити найбільш бюджетний кросовер...
R2 » Вів 17 вер, 2019 04:04
1 165
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 04:05
Radon
Apple представила три нові моделі iPhone (відео)
R2 » Сер 11 вер, 2019 10:16
7 323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 вер, 2019 09:49
LutsMan
Здійснено найбільш успішний продаж нежитлового об’єкта...
R2 » Вів 10 вер, 2019 08:33
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 08:34
kolodkoviktor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77053)
04.10.2019 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.