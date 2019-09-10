Компанія Apple, як і багато інших, активно намагається нарощувати продажі в Індії.
Дивися повний текст Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш населених міст світу.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:44
Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш...
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Дивися повний текст Apple відкриє фірмовий магазин в одному з найбільш населених міст світу.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:44
Apple выпускает яблоки или инновации ?)))
У них кроме раскрашивания логотипа идей нет.
А жаль, сам пользуюсь много лет айфонами
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