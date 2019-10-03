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Уряд оприлюднив постанову про
відтермінування штрафів...

Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:48

Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів...

Пропонуємо до обговорення:
До 1 січня 2020 року власників авто на єврономерах не будуть штрафувати за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Дивися повний текст Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів для \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49

Очередная проводка уже зелёным х**м по губам тех, кто растаможил свои автомобили и тех, кто купил их уже растаможенными. Браво, зелень.
summacut
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