До 1 січня 2020 року власників авто на єврономерах не будуть штрафувати за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.
Дивися повний текст Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів для \"єврономерів\".
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:48
Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів для \"єврономерів\".
Додано: П'ят 04 жов, 2019 13:49
Очередная проводка уже зелёным х**м по губам тех, кто растаможил свои автомобили и тех, кто купил их уже растаможенными. Браво, зелень.
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