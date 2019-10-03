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До опалювального сезону
готові 99% будинків - уряд

До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:09

До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок жовтня до опалювального сезону в Україні не готові понад 500 житлових будинків.

Дивися повний текст До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:09

99% ? Не верю! Как никто ничего не делал, так и не делает. Начали заполнять систему водой сегодня, а теплосчетчики стоят распломбированные с лета на поверку, их еще снимать надо.
И никто ничего не делает. Показуха так и осталась!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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