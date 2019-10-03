Станом на початок жовтня до опалювального сезону в Україні не готові понад 500 житлових будинків.
Дивися повний текст До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:09
До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд
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Дивися повний текст До опалювального сезону готові 99% будинків - уряд.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:09
99% ? Не верю! Как никто ничего не делал, так и не делает. Начали заполнять систему водой сегодня, а теплосчетчики стоят распломбированные с лета на поверку, их еще снимать надо.
И никто ничего не делает. Показуха так и осталась!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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