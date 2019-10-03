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Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив план боротьби з бідністю.
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31
Уничтожать бедных судя по всему
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p_a_l
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36
p_a_l написав:
Уничтожать бедных
каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 30/10 - закупать газ
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sal
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