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Гончарук розповів, як уряд
боротиметься з бідністю

Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:30

Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив план боротьби з бідністю.

Дивися повний текст Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:31

Уничтожать бедных судя по всему
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:36

Re: з бідністю

  p_a_l написав:Уничтожать бедных

каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 30/10 - закупать газ
sal
 
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