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Гончарук розповів, як уряд
боротиметься з бідністю

Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:30

Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив план боротьби з бідністю.

Дивися повний текст Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:35

Пока что начата борьба с бедными!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28

С бедностью бороться не нужно - только идиот этого не может понять...
Конрад Карлович
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