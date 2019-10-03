Прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив план боротьби з бідністю.
Дивися повний текст Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:30
Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:28
С бедностью бороться не нужно - только идиот этого не может понять...
|