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Міжбанк: П'ятниця
здатна попсувати нерви

Міжбанк: П'ятниця здатна попсувати нерви
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:47

Міжбанк: П'ятниця здатна попсувати нерви

Пропонуємо до обговорення:
П'ятница, незважаючи на ефект закінчення тижні - здатна вкотре попсувати нерви як клієнтам, так і банкам.

Дивися повний текст Міжбанк: П'ятниця здатна попсувати нерви.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:48

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