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МОН назвав джерела для
підвищення зарплат вчителям

МОН назвав джерела для підвищення зарплат вчителям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 15:12

МОН назвав джерела для підвищення зарплат вчителям

Пропонуємо до обговорення:
"Оптимізація" малокомплектних шкіл - спосіб знайти гроші на підвищення зарплат вчителям в Україні.

Дивися повний текст МОН назвав джерела для підвищення зарплат вчителям.
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