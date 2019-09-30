У Верховній Раді ініціювали створення міжфракційного об’єднання «за ФОПів».
Дивися повний текст Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів».
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09
Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів»
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Дивися повний текст Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів».
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09
Произвожу товар, предоставляю услуги, честно плачу налоги. Введут рро, закроюсь к чертям собачьим. В отпуске с 2012 года не был, ишачу как папа карло. А они мне еще бухгалтерию в колеса вставлять будут? На Астру. Все пойдут на Астру. Пусть уже друг за другом очередь занимают.
Недостающий стаж я лучше потом куплю. Если до пенсии конечно доживу. Хоть ты ишачишь, хоть нет, все равно три рубля разницы.
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