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Депутати ініціюють створення
об’єднання «за ФОПів»

Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09

Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів»

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді ініціювали створення міжфракційного об’єднання «за ФОПів».

Дивися повний текст Депутати ініціюють створення об’єднання «за ФОПів».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:09

Произвожу товар, предоставляю услуги, честно плачу налоги. Введут рро, закроюсь к чертям собачьим. В отпуске с 2012 года не был, ишачу как папа карло. А они мне еще бухгалтерию в колеса вставлять будут? На Астру. Все пойдут на Астру. Пусть уже друг за другом очередь занимают.

Недостающий стаж я лучше потом куплю. Если до пенсии конечно доживу. Хоть ты ишачишь, хоть нет, все равно три рубля разницы.
p_a_l
 
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