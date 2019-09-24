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В monobank показали, на що українці витрачають гроші з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:11
Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше клієнти мобільного банку monobank витрачають гроші з карток на покупки в супермаркетах і кафе. З початку запуску проекту сума покупок перевищила 124 млрд грн.
Дивися повний текст В monobank показали, на що українці витрачають гроші з карток
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:11
Интересная статистика, но хотелось бы также видеть тренд. Что растет, а что падает. Влияет ли Кеш-бек, который выбирается на месяц, на расходы статьи. Было бы интересно.
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