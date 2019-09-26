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Водіїв попередили про
нову шахрайську схему

Водіїв попередили про нову шахрайську схему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:19

Водіїв попередили про нову шахрайську схему

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Instagram.

Дивися повний текст Водіїв попередили про нову шахрайську схему.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:19

Конечно не стала, 500грн были напечатаны на цветном принтере на подходящей бумаге. Схему пока только откатывают. :-)
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