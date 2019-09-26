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Дивися повний текст Водіїв попередили про нову шахрайську схему.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:19
Водіїв попередили про нову шахрайську схему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв попередили про нову шахрайську схему.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 19:19
Конечно не стала, 500грн были напечатаны на цветном принтере на подходящей бумаге. Схему пока только откатывают. :-)
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