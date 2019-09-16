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Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування.
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
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alex7gk
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