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Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування.
Дивися повний текст Яка зарплата влаштовує \"пересічного\" українця (опитування)
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
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alex7gk
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:29
При условии работы на одном рабочем месте в среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.
alex7gk написав:
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
Украинцы честные и довольно точно считающие. У Ильфа и Петрова число было более круглое:
-- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, -- ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
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moveton
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