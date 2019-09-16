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Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування.
Дивися повний текст Яка зарплата влаштовує \"пересічного\" українця (опитування)
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R2
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:13
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
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alex7gk
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:29
При условии работы на одном рабочем месте в среднем по стране финансовые потребности украинцев полностью удовлетворил бы уровень зарплаты в 19 275 грн.
alex7gk написав:
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
Украинцы честные и довольно точно считающие. У Ильфа и Петрова число было более круглое:
-- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, -- ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
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moveton
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:47
alex7gk написав:
Какие украинцы скромные. Я б назвал не меньше 3000$
До чого тут скромність? Якщо ти маєш 7-8 тисяч то ти не будеш мріяти про 75 тисяч(3000$).
Усі просто множать свою зарплату на 2 і отримають бажану.
Якщо середня у нас буде 20К, тоді бажана стане 40К.
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andrijk777
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:49
andrijk777, так об том и разговор, что так печально живём, что даже мечты низенькие-низенькие.
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moveton
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:52
Чем выше зарплата тем больше затраты.
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Ratatui
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Додано: Суб 05 жов, 2019 10:18
19тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко, вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал к 40 - после 50ти уже не заработаешь! А потом не забываем о том, что у нас минимум половина разводится, т.е. накопленное нужно делить, а потом еще и помогать детям.
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 75 тысяч грн и выше, но никак не 20тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 19 тысяч, "верх мечтаний"... прямо обидно за людей. Зачем тогда жить вообще???
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Watcher
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Додано: Суб 05 жов, 2019 11:18
20тис на життя звісно досить - якщо своя квартира/дім, але щось відкладати тут проблемно
тобто треба вірити у пенсію, або залізне здоров’я на пенсії чи швидку смерть...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:13
Watcher написав:
19тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко, вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал к 40 - после 50ти уже не заработаешь! А потом не забываем о том, что у нас минимум половина разводится, т.е. накопленное нужно делить, а потом еще и помогать детям.
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 75 тысяч грн и выше, но никак не 20тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 19 тысяч, "верх мечтаний"... прямо обидно за людей. Зачем тогда жить вообще???
уважаемый, Вы что там курите?! Я на данный момент живу на 6т гривен чистыми. О каких 75т речь? В нашей стране, такого никогда не будет..
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логан1919
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Додано: Суб 05 жов, 2019 12:17
Watcher написав:
19тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко, вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал к 40 - после 50ти уже не заработаешь! А потом не забываем о том, что у нас минимум половина разводится, т.е. накопленное нужно делить, а потом еще и помогать детям.
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 75 тысяч грн и выше, но никак не 20тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 19 тысяч, "верх мечтаний"... прямо обидно за людей. Зачем тогда жить вообще???
От смішна людина.
Питання:
Маючи зарплату 8000 про яку зарплату краще мріяти - про 20К чи 100К?
Питання насправді філосовське. Мріяння про 100К звичайно "благородніше", тіпа кажуть мрії збуваються.
Але з другого боку можна мріяти про 100К і прогавити пропозицію 20К.
Або, наприклад тобі вже 55 років і мріяти про зарплату в 100К смішно якось.
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andrijk777
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