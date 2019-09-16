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Яка зарплата влаштовує
"пересічного" українця (опитування)

Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15

Re: Яка зарплата влаштовує

Иметь 3000$ в Украине наверное очень хорошо.
lubarec
 
Повідомлень: 258
З нами з: 21.03.15
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