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Яка зарплата влаштовує "пересічного" українця (опитування)
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:15
Иметь 3000$ в Украине наверное очень хорошо.
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lubarec
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Додано: Суб 05 жов, 2019 14:43
логан1919 написав: Watcher написав:
19тыс.грн. - желаемая зарплата среднего украинца??? Люди, вы совсем с ума сошли??? Зачем падать так низко, вы что, рабы??? Работать за еду, одежду и чужую крышу над головой, серьезно??? А как же свой дом, семья, двое-трое детей, жена??? Отдых в нормальном месте всей семьей раз в год, а лучше два раза... Наконец, иметь свою квартиру, хороший автомобиль и собрать чуть деньжат на "черный день": работу потерять легко, а вот найти может быть проблема... А заболеть, так вообще смерти подобно: в молодости все такие самоуверенные и каждый думает, что его это не коснется, но вот наступает 40 лет, а затем 50т и многие понимают, что все, что не заработал к 40 - после 50ти уже не заработаешь! А потом не забываем о том, что у нас минимум половина разводится, т.е. накопленное нужно делить, а потом еще и помогать детям.
Короче, в наших реалиях нормальной зарплатой можно считать что-то уровня 75 тысяч грн и выше, но никак не 20тысяч, которые выглядят как насмешка!!! Это тот уровень к которому нужно стремиться, а не жалкие 19 тысяч, "верх мечтаний"... прямо обидно за людей. Зачем тогда жить вообще???
уважаемый, Вы что там курите?! Я на данный момент живу на 6т гривен чистыми. О каких 75т речь? В нашей стране, такого никогда не будет..
Ничего невероятного и сейчас в ЗП 75 тыс грн нет
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Faceless
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:12
Ratatui написав:
Чем выше зарплата тем больше затраты.
Для думающего человека, это не так.
Вернее не совсем так. Он просто приобретает привычку делать сбережения/ инвестиции. То есть доходы растут, а расходы +- те же.
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SMOKE
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:15
SMOKE написав: Ratatui написав:
Чем выше зарплата тем больше затраты.
Для думающего человека, это не так.
Вернее не совсем так. Он просто приобретает привычку делать сбережения/ инвестиции. То есть доходы растут, а расходы +- те же.
Расходы таки растут, но у людей с головой они растут медленнее, чем доходы. Можно, конечно, жить и с доходами в 75к так же, как и на 20к, но тут уже вопрос зачем
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Faceless
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:20
Статью вообще кто-то дальше заголовка читал?!Вопрос звучал "о минимуме для существования", а не о пределе мечтаний, чтобы на вдову Клико на побережье Франции хватало. И 19000 грн здесь более чем адекватный ответ на этот вопрос. Многие и на существенно меньше живут, к сожалению.
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SMOKE
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Додано: Суб 05 жов, 2019 15:25
Faceless написав: SMOKE написав: Ratatui написав:
Чем выше зарплата тем больше затраты.
Для думающего человека, это не так.
Вернее не совсем так. Он просто приобретает привычку делать сбережения/ инвестиции. То есть доходы растут, а расходы +- те же.
Расходы таки растут, но у людей с головой они растут медленнее, чем доходы. Можно, конечно, жить и с доходами в 75к так же, как и на 20к, но тут уже вопрос зачем
Я согласен. Я это имел ввиду. Расходная часть растет оптимально и не зависит от дохода. Пока на коне и доходы хорошие, нужно откладывать и разгонять доходную часть, а не спускать и наращивать расходы. Условно- получаешь 25000 грн, живёшь в чистой просторной съемной квартире в спальном районе за 10к в месяц. Начинаешь получать 100к, не переезжаешь на Печерск с домработницей, а остаёшься жить там же- но уже легко можешь собирать на свою.
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SMOKE
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:29
SMOKE написав: Ratatui написав:
Чем выше зарплата тем больше затраты.
Для думающего человека, это не так.
Вернее не совсем так. Он просто приобретает привычку делать сбережения/ инвестиции. То есть доходы растут, а расходы +- те же.
Не ну при любых доходах можно продолжать ходить в трениках , ездить в жигулях и отдыхать в Бердянске. Тут уже кто как себя уважает.
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Ratatui
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Додано: Суб 05 жов, 2019 23:05
Ratatui написав: SMOKE написав: Ratatui написав:
Чем выше зарплата тем больше затраты.
Для думающего человека, это не так.
Вернее не совсем так. Он просто приобретает привычку делать сбережения/ инвестиции. То есть доходы растут, а расходы +- те же.
Не ну при любых доходах можно продолжать ходить в трениках , ездить в жигулях и отдыхать в Бердянске. Тут уже кто как себя уважает.
Ну можно утрировать, конечно. Хотя ничего не имею против Бердянска, к примеру). Но условно, что имеется ввиду я описал выше. Можно пить французское вино на пляжах Баядеро, не имея за плечами даже собственной крыши над головой, и в случае потери работы резко перейти на суп из крапивы в шалаше на улице. Зато офигенно себя любя и уважая. Каждому свое)
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