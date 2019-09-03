АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" провести прозорий конкурс з відбору страхової компанії для пасажирів.
Дивися повний текст АМКУ рекомендував \"Укрзалізниці\" забезпечити прозорий відбір страховика для пасажирів.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:16
АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" забезпечити прозорий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ рекомендував \"Укрзалізниці\" забезпечити прозорий відбір страховика для пасажирів.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:16
В ЕС ограничивается процент который могут зарабатывать страховые компании на клиентах. Но мы то туземцы, нам выплаты вообще не нужны.
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