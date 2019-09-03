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АМКУ рекомендував "Укрзалізниці"
забезпечити прозорий...

АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" забезпечити прозорий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:16

АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" забезпечити прозорий...

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ рекомендував "Укрзалізниці" провести прозорий конкурс з відбору страхової компанії для пасажирів.

Дивися повний текст АМКУ рекомендував \"Укрзалізниці\" забезпечити прозорий відбір страховика для пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:16

В ЕС ограничивается процент который могут зарабатывать страховые компании на клиентах. Но мы то туземцы, нам выплаты вообще не нужны.
alex7gk
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