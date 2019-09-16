Свій страховий стаж для майбутньої пенсії українці можуть дізнатись за допомогою "порталу електронних послуг".
Дивися повний текст Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:58
Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн
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Дивися повний текст Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:43
Re: Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн
Предъявить (или залить) свой файл с подписью, а не скачать. Грамотеи...
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