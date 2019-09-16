Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн

Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:59

вторую статью надо как получить своЮ - электронную цифровую подпись - как по мне хрень , а если файл своруют вирусы или флешку потеряешь хранить ее в банке в ячейке , почему не привязать к биометрическому чему-то что есть в паспорте ? например по отпечатку пальца который есть в паспорте ? чем сканировать да пусть даже смартфоном или веб камерой

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?