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Як перевірити свій страховий
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Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:58

Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Свій страховий стаж для майбутньої пенсії українці можуть дізнатись за допомогою "порталу електронних послуг".

Дивися повний текст Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:43

Re: Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн

Выбрать физическое или юридическое лицо, тип электронной цифровой подписи, скачать файл с подписью и ввести пароль.

Предъявить (или залить) свой файл с подписью, а не скачать. Грамотеи...
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:41

Не будет пенсии, сказали уже напрямую в программе правительства, заботьтесь сами о пенсии. Вопреки всем помехам (от этой власти только помехи). Налоги платите бене в карман! Отдачи не будет!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:59

Re: Як перевірити свій страховий стаж для пенсії онлайн

вторую статью надо как получить своЮ - электронную цифровую подпись - как по мне хрень , а если файл своруют вирусы или флешку потеряешь хранить ее в банке в ячейке , почему не привязать к биометрическому чему-то что есть в паспорте ? например по отпечатку пальца который есть в паспорте ? чем сканировать да пусть даже смартфоном или веб камерой
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 00:11

yama, про подпись - это действительно будет большая статья, причём прямого отношения к ПФ не имеющая. Подпись генерируется для всего электронного общения с госорганами. Например, предпринимателю, если хочет отчёты в налоговую сдавать в электронном виде, без неё не жить. Получить можно в кучке мест, где имеют доступ к твоему паспорту и поэтому могут проверить, что подпись выдают не кому попало. Если клиент Приватбанка, можно бесплатно в Приват24. Если нигде не клиент, то, как минимум, налоговая выдаёт, но это уже придётся туда ножками ходить и денег немного заплатить.

Альтернативы такой подписи не вижу. У меня, например, нигде на десктопных компьютерах никаких камер нет, а обязательно использовать смартфон для логина в броузере на десктопе весьма сомнительное удобство. Да и не возьмёт отпечаток обычная фотокамера. Это нужен именно сканер отпечатка. Впрочем, если кто создаст дополнительный сервис, который будет на основе отпечатка отдавать эту подпись, так ради бога. Но имейте в виду, что такому сервису придётся очень сильно доверять. Если он чего потом подпишет самостоятельно, доказать, что это не вы, будет невозможно в принципе.
moveton
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