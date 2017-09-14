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Лічильники тепла з "охороною":
скільки це буде коштувати...

Лічильники тепла з "охороною": скільки це буде коштувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:24

Лічильники тепла з "охороною": скільки це буде коштувати...

Пропонуємо до обговорення:
КП «Київтеплоенерго» разом з міською владою починають процес установки лічильників тепла з охоронною системою, щоб запобігти крадіжкам.

Дивися повний текст Лічильники тепла з \"охороною\": скільки це буде коштувати в столиці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:24

А зачем его охранять, он же номерной вплоть до уровня железа. Кто и зачем его будет воровать?
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:30

  yurii_kruhlov написав:А зачем его охранять, он же номерной вплоть до уровня железа. Кто и зачем его будет воровать?

шоб по норме насчитывать 8)

"лічильник дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 20-30% менше"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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