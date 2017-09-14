КП «Київтеплоенерго» разом з міською владою починають процес установки лічильників тепла з охоронною системою, щоб запобігти крадіжкам.
Дивися повний текст Лічильники тепла з \"охороною\": скільки це буде коштувати в столиці.
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:24
Лічильники тепла з "охороною": скільки це буде коштувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лічильники тепла з \"охороною\": скільки це буде коштувати в столиці.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:24
А зачем его охранять, он же номерной вплоть до уровня железа. Кто и зачем его будет воровать?
Додано: П'ят 04 жов, 2019 22:30
шоб по норме насчитывать
"лічильник дає можливість мешканцям сплачувати за опалення на 20-30% менше"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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