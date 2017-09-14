Додано: П'ят 04 жов, 2019 23:05

а мне больше понравилось слово Абонплатая очень люблю это слово ! это домофон это теперь еще и охрана счетчика потом еще абонплата за пользование лифтом и дальше по наростающей побольше абонплат : абонплата за количество открываний двери на крышу, я не буду подсказывать варианты . Но я как то в жизни стараюсь уменьшить количество обязательных платежей от меня , да я иногда пользуюсь рассрочками но ведь я всегда могу их погасить в один момент .Обложили за что еще содрать с народа ? вы не думали что если у оператора мобильной связи или у водоканала 1000 000 клиентов то 1 коп с каждого это 10 000 грн на ровном месте, а 10 коп за которые мало кто предъявит это уже 100 000 грн \ меса тут пишут 3,98 грн , а теперь скромно умножим на 10 000 домов ....