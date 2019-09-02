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Xiaomi випустила
незвичайний powerbank

Xiaomi випустила незвичайний powerbank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 01:32

Xiaomi випустила незвичайний powerbank

Пропонуємо до обговорення:
Китайський бренд Xiaomi поповнив лінійку пауербанків, випустивши новий універсальний гаджет.

Дивися повний текст Xiaomi випустила незвичайний powerbank.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 01:34

Так бы и сказали: сетевой адаптер в который зачем-то засунули мелкий аккум. 5 Ач сейчас внутри смартфона нормой считается. Чтобы зарядить полностью, полтора таких банка понадобится.
moveton
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