Китайський бренд Xiaomi поповнив лінійку пауербанків, випустивши новий універсальний гаджет.
Дивися повний текст Xiaomi випустила незвичайний powerbank.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 01:32
Xiaomi випустила незвичайний powerbank
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Дивися повний текст Xiaomi випустила незвичайний powerbank.
Додано: Суб 05 жов, 2019 01:34
Так бы и сказали: сетевой адаптер в который зачем-то засунули мелкий аккум. 5 Ач сейчас внутри смартфона нормой считается. Чтобы зарядить полностью, полтора таких банка понадобится.
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