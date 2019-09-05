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Українські заробітчани почали
повертатися з Німеччини до...

Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47

Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть польські видання.

Дивися повний текст Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47

Так этот закон не только для квалифицированных работников создали, но и для выпускников ВУЗов, а они в Польше не нужны, работой на складах заманивать что-ли будут.
Попаданец
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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