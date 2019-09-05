Про це пишуть польські видання.
Дивися повний текст Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до Польщі.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47
Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до Польщі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47
Так этот закон не только для квалифицированных работников создали, но и для выпускников ВУЗов, а они в Польше не нужны, работой на складах заманивать что-ли будут.
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