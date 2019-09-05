Про це пишуть польські видання.
Дивися повний текст Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до Польщі.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47
Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до Польщі.
Додано: Суб 05 жов, 2019 02:47
Так этот закон не только для квалифицированных работников создали, но и для выпускников ВУЗов, а они в Польше не нужны, работой на складах заманивать что-ли будут.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:16
Re: Українські заробітчани почали повертатися з Німеччини до
Увидел заголовок в форуме - думал, начали возвращаться из Германии домой. Открыл тему - оказалось, не домой а в Польшу. А потом открыл статью - оказалось, что не заробитчане возвращаться начали, а
В общем, как в анекдоте: не 10 тысяч, а 10 рублей, и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, и проиграл
Додано: Суб 05 жов, 2019 13:10
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