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Австралійський шат витратить 60 млн доларів на приховані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:44
Пропонуємо до обговорення:
Влада австралійського штату витратить 60 млн доларів на організацію нової системи прихованих дорожніх камер для боротьби з водіями зі смартфонами.
Дивися повний текст Австралійський шат витратить 60 млн доларів на приховані дорожні камери
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Додано: Суб 05 жов, 2019 06:44
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