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Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 06:57
Пропонуємо до обговорення:
У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами.
Дивися повний текст Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
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R2
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Додано: Суб 05 жов, 2019 06:58
кому мешают жетоны, чем они плохи?
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antonivs3
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