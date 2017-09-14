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Скільки пасажирів все
ще користуються жетонами

Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:57

Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

Пропонуємо до обговорення:
У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами.

Дивися повний текст Скільки пасажирів все ще користуються жетонами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:58

кому мешают жетоны, чем они плохи?
antonivs3
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