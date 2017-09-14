Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

Додано: Суб 05 жов, 2019 10:21

кстати очереди в большей мере созданы искусственно, так как дают по одному жетону в руки и при этом демонтированы автоматы по продаже жетонов. и если вам надо сделать в течении дня две поездки, то придётся стоять в очереди два раза. так что если отменить необоснованные ограничения по продаже жетонов, то очереди сразу же сократяться в разы...

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