У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами.
Дивися повний текст Скільки пасажирів все ще користуються жетонами.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 06:57
Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
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Дивися повний текст Скільки пасажирів все ще користуються жетонами.
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:21
кстати очереди в большей мере созданы искусственно, так как дают по одному жетону в руки и при этом демонтированы автоматы по продаже жетонов. и если вам надо сделать в течении дня две поездки, то придётся стоять в очереди два раза. так что если отменить необоснованные ограничения по продаже жетонов, то очереди сразу же сократяться в разы...
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