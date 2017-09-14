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Скільки пасажирів все
ще користуються жетонами

Скільки пасажирів все ще користуються жетонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:57

Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

Пропонуємо до обговорення:
У Києві 17% пасажирів Метрополітену користуються жетонами.

Дивися повний текст Скільки пасажирів все ще користуються жетонами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:58

кому мешают жетоны, чем они плохи?
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:21

кстати очереди в большей мере созданы искусственно, так как дают по одному жетону в руки и при этом демонтированы автоматы по продаже жетонов. и если вам надо сделать в течении дня две поездки, то придётся стоять в очереди два раза. так что если отменить необоснованные ограничения по продаже жетонов, то очереди сразу же сократяться в разы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:25

Re: Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

А если я в Киеве проездом и надо от Вокзальной на Нивки проехать, мне что Е-БИлет покупать ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:52

Re: Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

civ написав:А если я в Киеве проездом и надо от Вокзальной на Нивки проехать, мне что Е-БИлет покупать ?
Достаточно бесконтактной карты или телефона с NFC
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:24

  Faceless написав:
civ написав:А если я в Киеве проездом и надо от Вокзальной на Нивки проехать, мне что Е-БИлет покупать ?
Достаточно бесконтактной карты или телефона с NFC

я хочу перейти на кнопочный телефон. от карточки тоже бы отказался, но пока, как и смарт, иногда нужна по работе. это мои сложности, но:
как быть с верующими? (пешком не предлагать- с ИНН же порешали под них)
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 22:18

Re: Скільки пасажирів все ще користуються жетонами

antonivs3 написав:
  Faceless написав:
civ написав:А если я в Киеве проездом и надо от Вокзальной на Нивки проехать, мне что Е-БИлет покупать ?
Достаточно бесконтактной карты или телефона с NFC

я хочу перейти на кнопочный телефон. от карточки тоже бы отказался, но пока, как и смарт, иногда нужна по работе. это мои сложности, но:
как быть с верующими? (пешком не предлагать- с ИНН же порешали под них)

Верунам - лечится, ВОЗ кстати причислило религиозность к расстройствам.
Прогиб под них с ИНН считаю полнейшим маразмом, номер паспорта их не смущает, а ИНН видите ли оказался трагедией.
Faceless
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