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Міжнародні туристи віддають
перевагу подорожам літаками

Міжнародні туристи віддають перевагу подорожам літаками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:58

Міжнародні туристи віддають перевагу подорожам літаками

Пропонуємо до обговорення:
Майже дві третини всіх міжнародних туристів світу користуються авіатранспортом.

Дивися повний текст Міжнародні туристи віддають перевагу подорожам літаками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 06:58

удивительно, а я думал- пешком
antonivs3
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