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Створено перший чіп
для читання думок

Створено перший чіп для читання думок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:47

Створено перший чіп для читання думок

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Тяньцзінського університету спільно з експертами з китайської компанії China Electronics Corporation створили новий чіп Brain Talker для встановлення зв'язку між мозком і комп'ютером.

Дивися повний текст Створено перший чіп для читання думок.
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 08:50

Re: Створено перший чіп для читання думок

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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