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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 08:47
Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Тяньцзінського університету спільно з експертами з китайської компанії China Electronics Corporation створили новий чіп Brain Talker для встановлення зв'язку між мозком і комп'ютером.
Дивися повний текст Створено перший чіп для читання думок
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Додано: Суб 05 жов, 2019 08:50
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