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Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5%.
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
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