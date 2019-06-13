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Вакансії для початківців та студентів: де пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Банки для початківця здебільшого пропонують роботу кредитного експерта або фінансового консультанта.
Дивися повний текст Вакансії для початківців та студентів: де пропонують гідні умови (інфографіка)
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