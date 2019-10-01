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В Україні тільки 2-3%
IТ-фахівців працюють офіційно

В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 16:32

В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно

Пропонуємо до обговорення:
Кількість працевлаштованих IТ-фахівців відповідно до КЗпП в Україні становить 2-3%, решта працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП) або за контрактом.

Дивися повний текст В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно.
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