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В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Кількість працевлаштованих IТ-фахівців відповідно до КЗпП в Україні становить 2-3%, решта працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП) або за контрактом.
Дивися повний текст В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно
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