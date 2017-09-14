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Нацбанк повідомив, скільки
банкнот гривні виготовив за...

Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:21

Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за...

Пропонуємо до обговорення:
За чверть століття Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 млрд банкнот гривні та 11 млрд розмінних і обігових монет.

Дивися повний текст Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за 25 років.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:21

Розрахунки 1000-гривневими банкнотами для громадян, особливо пенсіонерів надзвичайно зручні...
juriy_harchuk
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