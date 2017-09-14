За чверть століття Банкнотно-монетний двір НБУ виготовив майже 25 млрд банкнот гривні та 11 млрд розмінних і обігових монет.
Дивися повний текст Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за 25 років.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 17:21
Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за...
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Дивися повний текст Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за 25 років.
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:21
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