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За які послуги ЖКГ українці
не хочуть платити - Держстат

За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45

За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
За серпень 2019 року населення України сплатило за комуналку 5,2 млрд грн, що на 800 млн грн перевищує суму в платіжках - українці гасили минулі борги.

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R2
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Молодці, вказали скільки електроенергіі. А газ, опалення, вода ...?
valya
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