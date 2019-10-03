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За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45
Пропонуємо до обговорення:
За серпень 2019 року населення України сплатило за комуналку 5,2 млрд грн, що на 800 млн грн перевищує суму в платіжках - українці гасили минулі борги.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45
Молодці, вказали скільки електроенергіі. А газ, опалення, вода ...?
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valya
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Додано: Суб 05 жов, 2019 22:30
Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно
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Igorten
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