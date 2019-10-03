За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат

Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15

Igorten написав: Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно Какие услуги, такая и оплата. Тут вроде как все честно

Необязательность оплаты услуг порождает хаос и развал системы...У нас тоже думали, что самые умные те, кто не платит, если их что-то не устраивает, например оплата: вначале все более-менее дружно платили за то, что сидел консьерж, а потом началось... Их было двое и работали они просто идеально, цветы поливали и даже убирали на входе строймусор(!): было чисто, опрятно, просто так зайти не мог никто и никогда, им оставляли почту, на них можно было даже оставить ребенка на 5 минут. Потом в доме поселился судья и как самый умный и "бедный" начал говорить о том, что мы слишком много платим за разные услуги, надо оптимизировать! Собрал через своих представителей подписи недовольных, а консьержам начали платить в 2 раза меньше. В итоге, один отказался через 2 месяца, а потом отказался и второй. Наконец, начался поиск желающих на вакансии: разных пенсионеров было много, но они ничего не хотели делать, просто сидеть и наблюдать за входом. В итоге, не было смысла платить и за этих. Поставили домофон. Из коридоров за пол года сначала украли коляску, потом велосипед, потом обувь зимой у кого-то стянули... В итоге опять решили платить в 2 раза больше, но теперь уже отказались некоторые жильцы, т.к. они не живут здесь, вон те за границей по пол года, а вот тем все пофиг. Начался хаос. В итоге, оставшимся надо платить в 3 раза больше??? Вот так и живем... А ведь все было нормально! Поэтому не нужно искать оправдания своему жлобству и не платить потому, что что-то не устраивает, так это не работает! Не нравится - пишем жалобы, подаем в суд, но платим, а не валим с больной головы на здоровую...