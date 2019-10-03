За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат

Додано: Нед 06 жов, 2019 15:05

Лично моя беда в том что я как раз плачу, как и многие другие. Посему гнилая система и продолжает существовать. Мы платим деньги, а над нами просто издеваются и весьма неплохо живут, перекладывая свою бездарность и непрофессионализм на наши плечи. Примеры :Пропадает фаза. Приехали. А она взяла и появилась. Говорят не, проблема у вас, хотя я знаю что у них. Как доказать ? Позвонил, через знакомых нашел их же бригаду но с "интересом", приехали, делов на 2 минуты, у них в щите предохранитель подгорел.Или другая фигня, течет канализация в подвал, я их вызываю каждый месяц, говорю, парни а не проще то колено поменять где проблема возникает, вам же дешевле выйдет, нет, не можем, вот так и живем, ездят каждый месяц. Не можно сказать что типа ваш дом вы и е..., тут я не силен, но раз приезжают значит это их сфера ответственности, иначе хрен бы кто приехал.Письмо о ремонте крыши у меня 3 года лежит, где они обязались сделать ремонт, еще 2 года назад, и где ?Или зимой из-за их же бездарности, неправильно сложили крышу при ремонте, все стекает в один угол. Сосульки метровой длины. Пишу им, снимите, неделю писал и ходил. Потом говорю, упадут, убьет кого то, я первый буду свидетельствовать о вашей халатности. Приехали сбили, но и тут умудрились так сбить что человеку окно разфигачили.Та да, во всем жильцы виноваты, пенсионеры, инвалиды, которые в доме преобладают, валить все на них, это они как там ОСМД не организовали. В мою сторону даже не смотрите, я 3 года меняю лампочки, поменял на 2 этажах канализацию и водопровод за свой счет. Надоело. Вот сижу и присматриваю частный домЯ тут дочитал про суд. Вы сказок начитались ?