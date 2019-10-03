За серпень 2019 року населення України сплатило за комуналку 5,2 млрд грн, що на 800 млн грн перевищує суму в платіжках - українці гасили минулі борги.
Дивися повний текст За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45
За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат
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Дивися повний текст За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15
Необязательность оплаты услуг порождает хаос и развал системы...
У нас тоже думали, что самые умные те, кто не платит, если их что-то не устраивает, например оплата: вначале все более-менее дружно платили за то, что сидел консьерж, а потом началось... Их было двое и работали они просто идеально, цветы поливали и даже убирали на входе строймусор(!): было чисто, опрятно, просто так зайти не мог никто и никогда, им оставляли почту, на них можно было даже оставить ребенка на 5 минут. Потом в доме поселился судья и как самый умный и "бедный" начал говорить о том, что мы слишком много платим за разные услуги, надо оптимизировать! Собрал через своих представителей подписи недовольных, а консьержам начали платить в 2 раза меньше. В итоге, один отказался через 2 месяца, а потом отказался и второй. Наконец, начался поиск желающих на вакансии: разных пенсионеров было много, но они ничего не хотели делать, просто сидеть и наблюдать за входом. В итоге, не было смысла платить и за этих. Поставили домофон. Из коридоров за пол года сначала украли коляску, потом велосипед, потом обувь зимой у кого-то стянули... В итоге опять решили платить в 2 раза больше, но теперь уже отказались некоторые жильцы, т.к. они не живут здесь, вон те за границей по пол года, а вот тем все пофиг. Начался хаос. В итоге, оставшимся надо платить в 3 раза больше??? Вот так и живем... А ведь все было нормально! Поэтому не нужно искать оправдания своему жлобству и не платить потому, что что-то не устраивает, так это не работает! Не нравится - пишем жалобы, подаем в суд, но платим, а не валим с больной головы на здоровую...
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:03
Конечно платим, за услуги которых нет или которые прекратили, чтобы выбить средства на ремонт (реал. пример - лифт), а потом просто его включить без проведения ремонта, когда поставщики смеясь в лицо заявляют - в суде вы ничего не докажете и так и есть на самом деле, но все равно нужно платить. Доходит до маразма когда дома остаются в подвешенном состоянии (ни ОСББ ни ЖЕК) его теоретически без договора присоединяют к ЖЕКу, и ЖЕК по своему усмотрению за полную плату от жильцов что-то иногда делает, а люди не жалуются, что платят они впустую - нет! Они жалуются, что иначе им некому просто будет платить!!! Это даже не менталитет, когда покорность и склоненная голова это достояние. Это идиотизм, когда лох всегда платит.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:05
Watcher Лично моя беда в том что я как раз плачу, как и многие другие. Посему гнилая система и продолжает существовать. Мы платим деньги, а над нами просто издеваются и весьма неплохо живут, перекладывая свою бездарность и непрофессионализм на наши плечи. Примеры :
Пропадает фаза. Приехали. А она взяла и появилась. Говорят не, проблема у вас, хотя я знаю что у них. Как доказать ? Позвонил, через знакомых нашел их же бригаду но с "интересом", приехали, делов на 2 минуты, у них в щите предохранитель подгорел.
Или другая фигня, течет канализация в подвал, я их вызываю каждый месяц, говорю, парни а не проще то колено поменять где проблема возникает, вам же дешевле выйдет, нет, не можем, вот так и живем, ездят каждый месяц. Не можно сказать что типа ваш дом вы и е..., тут я не силен, но раз приезжают значит это их сфера ответственности, иначе хрен бы кто приехал.
Письмо о ремонте крыши у меня 3 года лежит, где они обязались сделать ремонт, еще 2 года назад, и где ?
Или зимой из-за их же бездарности, неправильно сложили крышу при ремонте, все стекает в один угол. Сосульки метровой длины. Пишу им, снимите, неделю писал и ходил. Потом говорю, упадут, убьет кого то, я первый буду свидетельствовать о вашей халатности. Приехали сбили, но и тут умудрились так сбить что человеку окно разфигачили.
Та да, во всем жильцы виноваты, пенсионеры, инвалиды, которые в доме преобладают, валить все на них, это они как там ОСМД не организовали. В мою сторону даже не смотрите, я 3 года меняю лампочки, поменял на 2 этажах канализацию и водопровод за свой счет. Надоело. Вот сижу и присматриваю частный дом
Я тут дочитал про суд. Вы сказок начитались ?
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